Левандовски удивлён, что Месси не голосовал за него на премии FIFA The Best

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результаты голосования на премии The Best от ФИФА. Напомним, тогда лидер мюнхенской команды удостоился престижного индивидуального приза несмотря на то, что его главный конкурент Лионель Месси не включил его в тройку лучших по своему мнению при голосовании.

Поляк признался, что эта ситуация немного удивила его. «Месси много говорил обо мне на церемонии «Золотого мяча». Я не знаю, почему так произошло и его взгляды резко поменялись. Но у меня нет никаких обид, ведь я все равно стал победителем», - приводит слова Левандовски ресурс Piłka Nożna.

Уточним, что аргентинец при выборе своих фаворитов отдал баллы Неймару, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема. Лидер «Баварии» в свою очередь поставил Лео на второе место, а первое отдал Жоржиньо.