Нагельсманн «Иногда во сне я произношу имена своих игроков»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о том, что иногда произносит имена некоторых своих игроков во сне. Также немецкий специалист добавил, что от этих звуков порой не может уснуть его жена.

«Иногда, во время сна после игры, я произношу имена своих футболистов. На следующий день моя жена говорит, что она не могла уснуть из-за этих звуков», – заявил Нагельсманн.

Отметим, что в своём дебютном сезоне во главе мюнхенской «Баварии» Нагельсманн пока что уверенно лидирует в Бундеслиге с 49 очками в активе. В плей-офф Лиги чемпионов подопечным Юлиана предстоит встретиться в двухматчевом противостоянии с австрийским «Зальцбургом».