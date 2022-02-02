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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн «Иногда во сне я произношу имена своих игроков»

02 Февраля 2022 • 16:11 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о том, что иногда произносит имена некоторых своих игроков во сне. Также немецкий специалист добавил, что от этих звуков порой не может уснуть его жена.

«Иногда, во время сна после игры, я произношу имена своих футболистов. На следующий день моя жена говорит, что она не могла уснуть из-за этих звуков», – заявил Нагельсманн.

Отметим, что в своём дебютном сезоне во главе мюнхенской «Баварии» Нагельсманн пока что уверенно лидирует в Бундеслиге с 49 очками в активе. В плей-офф Лиги чемпионов подопечным Юлиана предстоит встретиться в двухматчевом противостоянии с австрийским «Зальцбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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