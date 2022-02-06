Нойер настиг Кана по количеству побед в Бундеслиге

В очередном туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» уверенно обыграла «РБ Лейпциг», вырвав очередные три очка. Для Мануэля Нойера этот успех стал 310-м за все время выступлений в Бундеслиге, но не только в составе «Баварии» - Нойер выступал и за «Шальке 04».

По количеству побед в высшей лиге немецкого футбола Нойер сейчас сравнялся с легендарным Оливером Канном. Тот защищал цвета «Баварии» в течение пятнадцати лет, с 1994 года по 2008. Именно Кан является рекордсменом по количеству матчей в составе клуба - 557 игр в чемпионате Германии. Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.