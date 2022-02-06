Тедеско – о поражении от «Баварии»: «Расстраивает, что пропустили два нелепых гола»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги поединка с «Баварией», в котором его подопечные не смогли до конца удержать ничейный счет. Немецкий специалист похвалил футболистов за игру, но отметил, что допущенных ошибок можно было и избежать.

«Считаю, что команда сегодня выступила хорошо. Мы поверили в себя, но, конечно, расстраивает, что пропустили два нелепых гола. Нам еще предстоит провести огромную работу, надеюсь увидеть прогресс в ближайшие недели», - приводит слова наставника пресс-служба клуба.

Напомним, что экс-тренер «Спартака» пять матчей подряд не проигрывал у руля «РБ Лейпцига». В игре с «Баварией» (2:3) решающую роль сыграл автогол защитника Йошко Гвардиола.