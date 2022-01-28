Мюллер рассказал о провале «Баварии» после того, как Анчелотти сменил Гвардиолу

У Карло Анчелотти складываются отличные отношения с очень многими футболистами, но есть и те, с кем отношения не сложились. Один из них - Томас Мюллер, который рассказал о том, как деградировала игра «Баварии» после того, как у руля команды встал Анчелотти, сменивший Гвардиолу. Это произошло в 2016 году.

К слову, именно Мюллера до сих пор неофициально считали одним из главных оппозиционеров, вынудивших Анчелотти уйти, и его слова подтверждают, что его мнение тогда сыграло важную роль.

- Для меня очень важна структура команды, механизм должен работать совершенно, это важно для моего стиля. Я - командный игрок, я не тот человек, который берет мяч у себя в штрафной и бежит с ним вперед, обводя соперников. Когда мы контролируем игру и действуем на поле стабильно, я могу показать себя в наилучшей степени. А после ухода Гвардиолы я как будто оказывался на поле словно на диком Западе. Все, за что мы боролись годами, было сведено на «нет». Не было стабильности, было ощущение, что на поле может произойти что угодно, мы уже не могли контролировать игру. Может, зрителям так было лучше, но не нам, - заявил Мюллер, слова которого приводит TheAthletic.

Мюллер является ветераном «Баварии», он выступает за клуб с 2009 года, не так давно он установил рекорд для полевых игроков по количеству сыгранных за мюнхенцев матчей.