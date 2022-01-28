Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер рассказал о провале «Баварии» после того, как Анчелотти сменил Гвардиолу

28 Января 2022 • 05:52 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

У Карло Анчелотти складываются отличные отношения с очень многими футболистами, но есть и те, с кем отношения не сложились. Один из них - Томас Мюллер, который рассказал о том, как деградировала игра «Баварии» после того, как у руля команды встал Анчелотти, сменивший Гвардиолу. Это произошло в 2016 году.

К слову, именно Мюллера до сих пор неофициально считали одним из главных оппозиционеров, вынудивших Анчелотти уйти, и его слова подтверждают, что его мнение тогда сыграло важную роль.

- Для меня очень важна структура команды, механизм должен работать совершенно, это важно для моего стиля. Я - командный игрок, я не тот человек, который берет мяч у себя в штрафной и бежит с ним вперед, обводя соперников. Когда мы контролируем игру и действуем на поле стабильно, я могу показать себя в наилучшей степени. А после ухода Гвардиолы я как будто оказывался на поле словно на диком Западе. Все, за что мы боролись годами, было сведено на «нет». Не было стабильности, было ощущение, что на поле может произойти что угодно, мы уже не могли контролировать игру. Может, зрителям так было лучше, но не нам, - заявил Мюллер, слова которого приводит TheAthletic.

Мюллер является ветераном «Баварии», он выступает за клуб с 2009 года, не так давно он установил рекорд для полевых игроков по количеству сыгранных за мюнхенцев матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
05:52 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал о провале «Баварии» после того, как Анчелотти сменил Гвардиолу
01:32 · Германия. 2-я бундеслига
Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Мёнхенгладбах заинтересована в подписании Нкетиа
27 Января
23:00 · Германия. Бундеслига
«Лион» хочет подписать Эрреру
20:54 · Германия. Бундеслига
Холанн рассказал, за игрой какого форварда он пристально следил 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» занялся поисками замены для Ракицкого, приоритет – футболисты из Бундеслиги
15:53 · Германия. Бундеслига
​Холанн объяснил свои слова о давлении «Боруссии» 1
15:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Альберто
15:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд хочет приобрести Адейеми
09:22 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» нужен защитник дортмундской «Боруссии»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на звёздного форварда «Баварии» 3
08:14 · Германия. Бундеслига
Холанн рассказал, в чём ему нужно прибавить
07:33 · Германия. Бундеслига
Холанн сказал, кого он считает лучшим футболистом прошлого года
06:52 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис пропустит не менее трех месяцев
26 Января
23:29 · Германия. Бундеслига
«Валенсия» сделала запрос по Мориба
Все новости
Рекомендуем