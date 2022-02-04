Гуллит: «Левандовски не повезло играть в одну эпоху с Месси и Роналду»

Легендарный голландский футболист Рууд Гуллит, защищавший в свое время цвета «Милана», по достоинству оценил выступления лидера «Баварии» Роберта Левандовски. Он заявил, что поляк заслуживает стоять в одном ряду с самыми выдающимися игроками в истории футбола.

«Он может делать на футбольном поле абсолютно все. Я действительно верил, что ему наконец-то достанется «Золотой мяч». Результаты голосования стали для меня настоящим сюрпризом. Левандовски просто не повезло, что он играет в одну эпоху с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Слегка несправедливо, что его ценят меньше», - приводит слова Гуллита немецкое издание Bild.