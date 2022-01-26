Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан подтвердил уход Зюле из «Баварии»

26 Января 2022 • 15:50 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что центральный защитник Никлас Зюле покинет команду по истечению контракта в июне 2022 года. По словам легендарного вратаря, стороны долго вели переговоры, но так и не смогли прийти к соглашению.

«Переговоры шли долго. Мы сделали Зюле предложение, но он его не принял. Мы знаем, что Зюле хочет покинуть клуб по окончанию сезона», – цитирует Кана Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее шли слухи о возможном переходе Зюле в лондонский «Челси». Следующим летом «синие» могут обновить защитную линию в связи с тем, что сразу у троих игроков обороны истекает контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
15:50 · Германия. Бундеслига
Кан подтвердил уход Зюле из «Баварии»
11:29 · Германия. Бундеслига
Холанн близок к возвращению в строй
11:14 · Германия. Бундеслига
Зюле отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в «Баварии»
08:40 · Германия. Бундеслига
«Интер» нацелился на одного из лидеров «РБ Лейпцига» 1
25 Января
22:53 · Германия. Бундеслига
«Верона» усилилась выступавшим за «Байер» греком
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не оставляет попыток подписать Диаби
21:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обхаживает защитника мёнхенгладбахской «Боруссии»
11:15 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» определилась с предложением по Адейеми
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла замену Зюле в «Челси»
00:00 · Германия. Бундеслига
Выяснились подробности травмы Холанна
24 Января
19:57 · Англия. Премьер-лига
Лучший бомбардир ПСВ заинтересовал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Баварию»
17:48 · Германия. Бундеслига
​Зюле принял решение уйти из «Баварии» слухи
17:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» Д борятся за трансфер Закарии
12:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет переманить восходящую звезду немецкого футбола
09:17 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Рады, что наконец-то провели матч без гола Левандовски»
Все новости
Рекомендуем