Кан подтвердил уход Зюле из «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что центральный защитник Никлас Зюле покинет команду по истечению контракта в июне 2022 года. По словам легендарного вратаря, стороны долго вели переговоры, но так и не смогли прийти к соглашению.

«Переговоры шли долго. Мы сделали Зюле предложение, но он его не принял. Мы знаем, что Зюле хочет покинуть клуб по окончанию сезона», – цитирует Кана Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее шли слухи о возможном переходе Зюле в лондонский «Челси». Следующим летом «синие» могут обновить защитную линию в связи с тем, что сразу у троих игроков обороны истекает контракт.