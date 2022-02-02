Наставник «Баварии» по ночам пугает свою супругу, выкрикивая имена игроков

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что он так переживает по ходу матчей, что иногда «оказывается» на поле даже ночью во время сна. По его словам, эмоции выливаются в периодические вскрики имен футболистов команды, что порой пугает свою супругу.

- После матча бывает такое, что во время сна я так переживаю, что зову своих игроков. Однажды супруга сообщила мне об этом, потому что ситуация порой мешает ей спать, - пояснил Нагельсманн, слова которого приводит Bild.

Нагелсманн встал у руля «Баварии» в начале текущего сезона, до этого в его карьере были такие клубы, как «Лейпциг» и «Хоффенхайм».