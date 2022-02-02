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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник «Баварии» по ночам пугает свою супругу, выкрикивая имена игроков

02 Февраля 2022 • 04:12 Комментировать (1)
Бавария
...
РБ Лейпциг
05.02 20:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что он так переживает по ходу матчей, что иногда «оказывается» на поле даже ночью во время сна. По его словам, эмоции выливаются в периодические вскрики имен футболистов команды, что порой пугает свою супругу.

- После матча бывает такое, что во время сна я так переживаю, что зову своих игроков. Однажды супруга сообщила мне об этом, потому что ситуация порой мешает ей спать, - пояснил Нагельсманн, слова которого приводит Bild.

Нагелсманн встал у руля «Баварии» в начале текущего сезона, до этого в его карьере были такие клубы, как «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
02 Февраля 2022 в 04:18
было бы страшнее если бы среди ночи жена выкрикивала имена его футболистов)
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