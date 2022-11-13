Невеш: «Трудно постоянно говорить одно и то же»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» переиграл в выездном матче «Вулверхэмптон» - «пушки», как и следовало ожидать, оказались сильнее волчьих клыков, сделав две пробоины в воротах хозяев поля. Итоги игры прокомментировал Рубен Невеш - капитан клуба.

- Это поражение. И это трудно принять. И трудно также постоянно повторять те же слова. Мы хотим результат, но мы не добиваемся его. Они создали три или четыре шанса - и дважды забили. Нам нужна перезагрузка, будет новый тренер, может, что-то наконецто начнет получаться после чемпионата мира, - цитирует слова Невеша Sky Sports.