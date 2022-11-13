Артета – о победе «Арсенала»: «Невероятные игроки»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Вулверхэмптоном» в матче Премьер-лиги (2:0).

Команды ушли на перерыв без забитых мячей, а во втором тайме «канониры» поразили ворота дважды – на 55-й и 75-й минутах – и увеличили отрыв от «Манчестер Сити» до пяти очков.

«Нам было непросто попасть в игру, но во втором тайме мы сыграли намного лучше. После перерыва команда выглядела смелее, больше рисковала, при этом не позволяя соперникам отвечать.

Это невероятно – без этих игроков «Арсенал» не был бы там, где он сейчас находится. Эти ребята становятся лучше с каждым днём», – сказал в интервью BBC Match of the Day испанский наставник.