Экс-игрок сборной Англии: «Арсенал» уже доказал, что способен бороться за чемпионство»

Бывший нападающий сборной Англии Дион Даблин уверен, что «Арсенал» пора считать полноценным претендентом на титул.

Уже сегодня «канониры» могут увеличить отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» до пяти очков – для этого необходимо обыграть «Вулверхэмптон» на выезде.

«Думаю, «Арсенал» уже сделал достаточно, чтобы доказать, что находится в гонке, – делится мнением Даблин, слова которого приводит BBC. – Мне нравится, как работает Микель Артета, и я думаю, что он всё делает правильно. Они не только играют в хороший футбол, но и сильны характером, что приятно. Эта команда однозначно в числе главных претендентов на титул», – заявил экс-форвард.