Джака проведёт свой 200-й матч за «Арсенал» в АПЛ

В матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонскому «Арсеналу», лидирующему в турнирной таблице высшей лиги английского футбола, предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном». Эта игра станет двухсотой в английской Премьер-лиге в составе лондонского клуба для полузащитника Гранита Джаки, который присоединился к команде в далеком уже 2016 году.

Матч шестнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.