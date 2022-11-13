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Эдегор: «Каждая игра «Арсенала» – это финал»

13 Ноября 2022 • 01:13 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Арсенал
окончен

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о настрое своей команды.

В субботу «канониры» одержали очередную победу, одолев «Вулверхэмптон» (2:0) на выезде, и увеличили отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити» до пяти очков.

«Сегодня нам пришлось нелегко, особенно в первом тайме. Соперник хорошо защищался, – делится мыслями Эдегор, чей дубль принёс «Арсеналу» победу над «волками». – В перерыве мы обсудили некоторые тактические нюансы, и во втором тайме у нас стало получаться гораздо лучше.

Нужно сохранять хладнокровие – до конца сезона ещё далеко. Сейчас мы просто подходим к каждому матчу как к финалу», – отметил в интервью Sky Sports норвежский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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