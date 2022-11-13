«Арсенал» впервые за 90 лет выиграл 6 из первых 8 выездных матчей чемпионата

Лондонский «Арсенал» продолжает повторять достижения почти вековой давности.

В субботу «канониры» добыли три очка в гостевом матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (2:0). Как отмечает BBC, «Арсеналу» впервые с сезона 1932/33 удалось добиться не менее шести побед в восьми стартовых выездах в элитном дивизионе – в том сезоне, что примечательно, команда завоевала чемпионский титул.

После 14 туров нынешнего розыгрыша лондонцы возглавляют турнирную таблицу с 37 набранными очками. Вторую строчку занимает «Манчестер Сити», имеющий в своём активе 32 балла, а третьим неожиданно идёт «Ньюкасл» – 30.