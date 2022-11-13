Наставник «Вулверхэмптона»: «В игре были неплохие периоды»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» переиграл в выездном матче «Вулверхэмптон» - «пушки», как и следовало ожидать, оказались сильнее волчьих клыков, сделав две пробоины в воротах хозяев поля. Итоги игры прокомментировал Стив Дэвис - тренер клуба.

- У нас были неплохие периоды в игре. Соперник больше владел мячом, но мы могли тормозить темп игры. Думаю, мы долгое время неплохо защищались и были бы довольны нулевой ничьей. Но в итоге мы не удержали ворота на замке, а в нападении сделать достаточно для гола нам не удалось, - цитирует слова Дэвиса Sky Sports.