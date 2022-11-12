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Тилеманс согласовал контракт с «Арсеналом»

12 Ноября 2022 • 10:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
1 2.10 X 3.45 2 3.55
Через 6 ч. 27 мин.

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс близок к переходу в «Арсенал», сообщает Voetbal Primeur.

По сведениям источника, 25-летний бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «канонирами». Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу также проявляет каталонская «Барселона».

Действующее соглашение хавбека с «Лестером» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Тилеманс провёл в составе «лис» 16 матчей, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу. Цвета английского клуба футболист защищает с 2019 года. Ранее он также выступал за «Монако» и «Андерлехт».
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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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