Тилеманс согласовал контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс близок к переходу в «Арсенал», сообщает Voetbal Primeur.

По сведениям источника, 25-летний бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «канонирами». Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу также проявляет каталонская «Барселона».

Действующее соглашение хавбека с «Лестером» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Тилеманс провёл в составе «лис» 16 матчей, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу. Цвета английского клуба футболист защищает с 2019 года. Ранее он также выступал за «Монако» и «Андерлехт».