В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» переиграл в выездном матче «Вулверхэмптон» - «пушки», как и следовало ожидать, оказались сильнее волчьих клыков. Своим мнением об игре поделился голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.

- Каждая победа - это событие, как дома, так и в гостях. Тут трудно играть, и мы убедились в этом в первые 45 минут матча. Рады, что уходим на перерыв с победой, но после перерыва это не будет иметь значения, там уже будет новый чемпионат, в котором нам также надо будет не ударить лицом в грязь, - цитирует Рэмсдейла Sky Sports.