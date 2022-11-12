«Арсенал» объявил состав на матч с «Вулверхэмптоном»

В матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонскому «Арсеналу», лидирующему в турнирной таблице высшей лиги английского футбола, предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном». Накануне игры испанский наставник «Арсенала» Микель Артета объявил состав своей дружины.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Габриэл, Сака, Мартинелли, Жезуш.

Матч шестнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.