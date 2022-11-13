«Арсенал» ушёл в отрыв, обыграв «Вулверхэмптон»

В 15-м туре Премьер-лиги встретились «Вулверхэмптон» с «Арсеналом», последняя команда соревнований боролась с лидером. При этом по статистическим показателям, «волки» явно проиграли только в контроле мяча и, главное, по счету.
На 36-й минуте Габриэль Жезус из пределов штрафной сотряс перекладину ворот. На 55-й минуте Фабиу Виейра с левого края штрафной точно сыграл на Мартина Эдегора, и тот из вратарской отправил мяч в сетку. Эта парочка еще раз повторила комбинацию, но удар был блокирован защитником. Габриэл Мартинелли едва не удвоил счет, но голкипер недалеко отбил мяч, и Эдегор оформил дубль.
2:0, «волки» замыкают таблицу, а соперник оторвался от ближайшего конкурента уже на пять очков.
Протокол игры
|55'Эдегор Мартин (0:1)
|75'Эдегор Мартин (0:2)
Са Жозе•Коллинз Натан•Килман Макс•Гомеш Тоти 37'80' (Луис Матеус II (80') •Семеду Нелсон68' (Лембикиса Декстер (68') •Буэно Уго• 90'Траоре Бубакар• 45'Невеш Рубен•Моутинью Жоау68' (Поденсе Даниэл (68') •Траоре Адама•Гуэдеш Гонсалу
Рамсдейл Аарон•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос• 60'Зинченко Александр90' (Нелсон Райс (90') •Парти Томас• 52'Джака Гранит16' (Виейра Фабиу (16'•Седрик Соареш90') •Сака Букайо90' (Эльнени Мохамед (90') •Эдегор Мартин•Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэл
12 ноября. Стадион "Молинью".
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