«Арсенал» ушёл в отрыв, обыграв «Вулверхэмптон»

В 15-м туре Премьер-лиги встретились «Вулверхэмптон» с «Арсеналом», последняя команда соревнований боролась с лидером. При этом по статистическим показателям, «волки» явно проиграли только в контроле мяча и, главное, по счету.

На 36-й минуте Габриэль Жезус из пределов штрафной сотряс перекладину ворот. На 55-й минуте Фабиу Виейра с левого края штрафной точно сыграл на Мартина Эдегора, и тот из вратарской отправил мяч в сетку. Эта парочка еще раз повторила комбинацию, но удар был блокирован защитником. Габриэл Мартинелли едва не удвоил счет, но голкипер недалеко отбил мяч, и Эдегор оформил дубль.

2:0, «волки» замыкают таблицу, а соперник оторвался от ближайшего конкурента уже на пять очков.