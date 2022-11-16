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«Арсенал» готов предложить Мартинелли контракт до 2026 года слухи

16 Ноября 2022 • 19:49 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Арсенал
окончен

Руководство лондонского «Арсенала» готово предложить новый контракт бразильскому вингеру Габриэлю Мартинелли.

По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, боссы «канониров» хотят пролонгировать сделку с молодым талантом до 2026 года. Отметим, что нынешнее соглашение с бразильцем действует до конца сезона 2023/2024.

В текущей кампании нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забив пять мячей при двух результативных передачах. Напомним, что Мартинелли попал в итоговую заявку бразильской национальной команды на предстоящий ЧМ-2022 в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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