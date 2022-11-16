Руководство лондонского «Арсенала» готово предложить новый контракт бразильскому вингеру Габриэлю Мартинелли.

По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, боссы «канониров» хотят пролонгировать сделку с молодым талантом до 2026 года. Отметим, что нынешнее соглашение с бразильцем действует до конца сезона 2023/2024.

В текущей кампании нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забив пять мячей при двух результативных передачах. Напомним, что Мартинелли попал в итоговую заявку бразильской национальной команды на предстоящий ЧМ-2022 в Катаре.