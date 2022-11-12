​Артета призвал судей защитить Саку

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака регулярно сталкивается с жёсткими действиями защитников. Экс-игрок «канониров» Иан Райт недавно сказал, что Саку буквально «рвут на части». Комментарий на этот счёт дал рулевой лондонской команды Микель Артета.

«Чем лучше становится футболист, тем сильнее в нём видят мишень, потому что соперники пытаются найти способы остановить его. Вот почему в футболе очень чёткие правила. Судьи должны защищать игроков, это их работа», - сказал Артета журналистам.

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.