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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета призвал судей защитить Саку

12 Ноября 2022 • 16:30 Комментировать
Вулверхэмптон
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Арсенал
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Через 5 ч. 9 мин.

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака регулярно сталкивается с жёсткими действиями защитников. Экс-игрок «канониров» Иан Райт недавно сказал, что Саку буквально «рвут на части». Комментарий на этот счёт дал рулевой лондонской команды Микель Артета.

«Чем лучше становится футболист, тем сильнее в нём видят мишень, потому что соперники пытаются найти способы остановить его. Вот почему в футболе очень чёткие правила. Судьи должны защищать игроков, это их работа», - сказал Артета журналистам.

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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