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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета получит средства на усиление состава «Арсенала» в январе

07 Ноября 2022 • 23:49 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
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12.11 22:45

Руководство лондонского «Арсенала» готово укрепить команду зимой, чтобы побороться за чемпионство.

В настоящий момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, и в клубе готовы сделать всё возможное, чтобы во второй половине кампании команда не растеряла набранный ход. По информации 90min, в январе боссы «Арсенала» выделят средства на усиления, которые потребуются наставнику Микелю Артете. Наиболее уязвимой зоной в составе лондонцев считается средняя линия, также в клубе заинтересованы в подписании вингера или дополнительного центрфорварда.

Минувшим летом «Арсенал» потратил на трансферы порядка 132 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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