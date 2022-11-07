Артета получит средства на усиление состава «Арсенала» в январе

Руководство лондонского «Арсенала» готово укрепить команду зимой, чтобы побороться за чемпионство.

В настоящий момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, и в клубе готовы сделать всё возможное, чтобы во второй половине кампании команда не растеряла набранный ход. По информации 90min, в январе боссы «Арсенала» выделят средства на усиления, которые потребуются наставнику Микелю Артете. Наиболее уязвимой зоной в составе лондонцев считается средняя линия, также в клубе заинтересованы в подписании вингера или дополнительного центрфорварда.

Минувшим летом «Арсенал» потратил на трансферы порядка 132 млн евро.