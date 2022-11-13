«Арсенал» продлил до 30 матчей серию результативных игр против «Вулверхэмптона»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» переиграл в выездном матче «Вулверхэмптон» - «пушки», как и следовало ожидать, оказались сильнее волчьих клыков. Как выяснилось, это уже тридцатый кряду матч в рамках английского чемпионата, в котором «Арсенал» забивает «Вулверхэмптону».

В последний раз «Арсенал» не забил «волкам» в матче чемпионата в супердалеком 1979 году, проиграв тогда со счетом 0:1. Есть лишь одна команда, с которой у «Арсенала» есть еще более длинная открытая серия, в ходе которых команда забивает - 32 матча с «Вест Бромвичем».