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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» выдал свой лучший старт в истории после 14 матчей

13 Ноября 2022 • 07:00 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Арсенал
окончен

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» переиграл в выездном матче «Вулверхэмптон» - «пушки», как и следовало ожидать, оказались сильнее волчьих клыков. Это была уже двенадцатая победа команды после 14 матчей, у «Арсенала» 37 очков - это на три очка больше, чем в легендарном сезоне 2003/2004 после тех же 14 матчей, когда они прошли весь год без поражений.

И в истории чемпионата Англии были лишь две команды, которые проиграли титул, выиграв первые 12 матчей из 14. Это «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1985/1986, а также «Ливерпуль» в сезоне 1990/1991 (любопытно, что во втором случае «красных» опередил именно «Арсенал»). 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон
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