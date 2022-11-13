«Арсенал» выдал свой лучший старт в истории после 14 матчей

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» переиграл в выездном матче «Вулверхэмптон» - «пушки», как и следовало ожидать, оказались сильнее волчьих клыков. Это была уже двенадцатая победа команды после 14 матчей, у «Арсенала» 37 очков - это на три очка больше, чем в легендарном сезоне 2003/2004 после тех же 14 матчей, когда они прошли весь год без поражений.

И в истории чемпионата Англии были лишь две команды, которые проиграли титул, выиграв первые 12 матчей из 14. Это «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1985/1986, а также «Ливерпуль» в сезоне 1990/1991 (любопытно, что во втором случае «красных» опередил именно «Арсенал»).