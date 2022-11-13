Артета рассказал, не навредит ли перерыв на ЧМ-2022 «Арсеналу» в борьбе за чемпионство

«Арсенал» уходит на паузу лидером Английской премьер-лиги с солидным отрывом от преследователей.

В субботу «Манчестер Сити» неожиданно уступил «Брентфорду» (1:2) на своём поле, чем воспользовался «Арсенал», позднее обыгравший «Вулверхэмптон» и оторвавшийся на пять очков.

«Я бы с удовольствием продолжит работу с теми, кто уезжает на чемпионат мира, но остаётся лишь пожелать им удачи, – отвечает на вопрос о мундиале Артета, которого цитирует BBC. – Надеюсь, наши игроки проведут успешный турнир и будут наслаждаться этим временем – выступление за сборную своей страны нельзя сравнить ни с чем. Не знаю, не навредит ли команде длительный перерыв. Я буду надеяться на лучшее. Когда все снова будут в сборе, мы оценим наше состояние и продолжим работу», – рассказал испанец.