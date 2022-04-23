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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил абсолютный рекорд АПЛ

23 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Уотфорд
окончен

В матче 34-го тура английской Премер-лиги «Манчестер Сити» разбил «Уотфорд», забив сопернику пять мячей. На это «шершни» смогли ответить лишь одним «укусом». Победа позволила «Манчестер Сити» закрепиться на первом месте в турнирной таблице вне зависимости от исхода матча между «Ливерпулем» и «Эвертоном», который состоится в воскресенье.

Более того, это была пятнадцатая победа кряду для «Манчестер Сити» в противостояниях с «Уотфордом», что является абсолютным рекордом чемпионата. В последний раз «Уотфорд» отнимал очки у «Манчестер Сити» ровно 15 лет назад - 21 апреля 2007 года команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Сити
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окончен Арсенал 3:1 Манчестер Юнайтед 2.03 3.60 3.60
окончен Манчестер Сити 5:1 Уотфорд 1.12 8.50 24.00
окончен Норвич 0:3 Ньюкасл 3.50 3.30 2.20
окончен Лестер 0:0 Астон Вилла 2.95 3.25 2.50
окончен Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 4.05 3.75 1.88
24.04  16:00 Брайтон ... Саутгемптон 2.23 3.40 3.40
24.04  16:00 Бёрнли ... Вулверхэмптон 2.90 3.10 2.70
24.04  16:00 Челси ... Вест Хэм 1.60 4.20 5.80
24.04  18:30 Ливерпуль ... Эвертон 1.21 7.20 14.00
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