«Манчестер Сити» установил абсолютный рекорд АПЛ

В матче 34-го тура английской Премер-лиги «Манчестер Сити» разбил «Уотфорд», забив сопернику пять мячей. На это «шершни» смогли ответить лишь одним «укусом». Победа позволила «Манчестер Сити» закрепиться на первом месте в турнирной таблице вне зависимости от исхода матча между «Ливерпулем» и «Эвертоном», который состоится в воскресенье.

Более того, это была пятнадцатая победа кряду для «Манчестер Сити» в противостояниях с «Уотфордом», что является абсолютным рекордом чемпионата. В последний раз «Уотфорд» отнимал очки у «Манчестер Сити» ровно 15 лет назад - 21 апреля 2007 года команды сыграли вничью со счетом 1:1.