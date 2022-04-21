Приход Холанна в «Манчестер Сити» может убедить Гвардиолу продлить контракт

Трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» может убедить главного тренера команды Хосепа Гвардиолы продлить контракт, который рассчитан до окончания сезона 2022/23.

Как сообщает журналист Гильем Балаге в своих социальных сетях, сам Холанн хочет, чтобы в случае его прихода Гвардиола остался в клубе как можно дольше. Ранее отмечалось, что норвежец может стать самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии.

Напомним, что летом в контракте Холанна активируется опция, согласно которой футболиста можно будет купить за 75 миллионов евро.