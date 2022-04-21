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Приход Холанна в «Манчестер Сити» может убедить Гвардиолу продлить контракт

21 Апреля 2022 • 15:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Уотфорд
1.11 9.00 25.00
23.04 17:00

Трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» может убедить главного тренера команды Хосепа Гвардиолы продлить контракт, который рассчитан до окончания сезона 2022/23.

Как сообщает журналист Гильем Балаге в своих социальных сетях, сам Холанн хочет, чтобы в случае его прихода Гвардиола остался в клубе как можно дольше. Ранее отмечалось, что норвежец может стать самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии.

Напомним, что летом в контракте Холанна активируется опция, согласно которой футболиста можно будет купить за 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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