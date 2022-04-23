Гвардиола – о Жезусе: «Он может сыграть даже справа в защите»

Главный тренер «Манчестер Сити» отметил важность для команда Габриэля Жезуса, оформившего покер в матче против «Уотфорда» (5:1).

«Если в мире футбола есть хоть один человек, заслуживающий всех благ в мире, то это Габриэль, – сказал Хосеп Гвардиола в интервью BBC Sport. – Он борется за каждый мяч, постоянно помогает команде. Однажды мне придётся попросить его сыграть на позиции правого защитника – и он покажет свой максимум», – расхвалил испанец бразильского нападающего.

Гвардиола также высказался о сегодняшнем покере Жезуса: «Ему не обязательно забивать четыре гола, чтобы мы осознавали его важность. Но когда он способен забивать четыре гола, как сегодня, мы все безумно счастливы и рады за него», – поделился наставник «горожан».