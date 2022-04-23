​Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Уотфорд» онлайн

В одном из субботних матчей 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Уотфорд».

Поединок на «Этихад Стэдиум» стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Перед поединком с «Реалом» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» предстоит принять «Уотфорд» в Премьер-лиге. О недооценке соперника не может быть и речи, ведь находящаяся на вершине турнирной таблицы команда Хосепа Гвардиолы всего на один балл опережает «Ливерпуль». «Уотфорд» не теряет надежды на сохранение прописки в АПЛ, но шансов на решение этой задачи у «шершней» не так много.