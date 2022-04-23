В матче с «Уотфордом» Жезус забил 4 гола, в предыдущих 23 играх АПЛ – только 3

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус за один день забил больше, чем за все предыдущие матчи сезона в чемпионате.

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в поединке Английской премьер-лиги – 5:1. Бразильский форвард записал в свой актив четыре забитых мяча. В предыдущих 23 встречах чемпионата Жезус забил только трижды, по одному разу поразив ворота лондонских «Арсенала» и «Челси», а также «Ливерпуля».

По ходу сезона у 25-летнего бразильца случалась голевая засуха, растянувшаяся на 15 матчей лиги.

В общей сложности Жезус провёл за «Манчестер Сити» 230 матчей, отметившись 93 голами. На его счету также более 40 результативных передач.