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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В матче с «Уотфордом» Жезус забил 4 гола, в предыдущих 23 играх АПЛ – только 3

23 Апреля 2022 • 23:51 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Уотфорд
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус за один день забил больше, чем за все предыдущие матчи сезона в чемпионате.

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в поединке Английской премьер-лиги – 5:1. Бразильский форвард записал в свой актив четыре забитых мяча. В предыдущих 23 встречах чемпионата Жезус забил только трижды, по одному разу поразив ворота лондонских «Арсенала» и «Челси», а также «Ливерпуля».

По ходу сезона у 25-летнего бразильца случалась голевая засуха, растянувшаяся на 15 матчей лиги.

В общей сложности Жезус провёл за «Манчестер Сити» 230 матчей, отметившись 93 голами. На его счету также более 40 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Сити Габриэль Жезус
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окончен Манчестер Сити 5:1 Уотфорд 1.12 8.50 24.00
окончен Норвич 0:3 Ньюкасл 3.50 3.30 2.20
окончен Лестер 0:0 Астон Вилла 2.95 3.25 2.50
окончен Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 4.05 3.75 1.88
24.04  16:00 Брайтон ... Саутгемптон 2.23 3.40 3.40
24.04  16:00 Бёрнли ... Вулверхэмптон 2.90 3.10 2.70
24.04  16:00 Челси ... Вест Хэм 1.60 4.20 5.80
24.04  18:30 Ливерпуль ... Эвертон 1.21 7.20 14.00
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