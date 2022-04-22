Холанн близок к переходу в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн стал на шаг ближе к завершению своего перехода в «Манчестер Сити». По сообщениям журналиста Гильема Балаге, норвежец практически урегулировал все вопросы с «горожанами».

Ранее сообщалось, что Холанн может стать самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии. Напомним, что сейчас таковым является Криштиану Роналду, который зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» 480 тысяч фунтов в неделю.

Также отмечается, что приход Холанна может убедить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу продлить контракт с клубом, который истекает в конце следующего сезона.