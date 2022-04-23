Гвардиола – о травмах: «Возможно, кому-то из вингеров придётся сыграть центрального защитника»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуация с травмами в клубе.

«Сейчас у нас действительно проблемы. У нас есть сложности на многих важных позициях, нужно адаптироваться. Игроки знают, что у нас проблемы – возможно, кому-то из вингеров придётся сыграть центрального защитника», — приводит слова главного тренера «горожан» Goal.

Напомним, что из-за травм манчестерский клуб потерял защитников Джона Стоунса, Натана Аке и Кайла Уокера.

В текущем сезоне у «Манчестер Сити» 77 очков после 32 матчей АПЛ, что позволяет им занимать первое место в чемпионате. У «Ливерпуля», идущего на втором месте, на один балл меньше.

Ближайший матч «Сити» проведёт 23 апреля против «Уотфорда».