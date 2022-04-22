«Вильярреал» согласен отпустить Торреса в «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес вошёл в сферу интересов английского «Манчестер Сити». Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Согласно данным от журналиста Хави Сидро, в контракте Торреса с «Вильярреалом» прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро. При этом отмечается, что руководство «жёлтой субмарины» не намерены вести переговоры с клубами, которые предлагают за футболиста менее 60 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом Пау Торреса связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», но в итоге на «Олд Траффорд» оказался Рафаэль Варан, который перебрался в команду из мадридского «Реала».