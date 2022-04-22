Нуньес хочет перейти в «Манчестер Сити» или «Атлетико»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает издание Record Portugal, уругвайский форвард хотел бы присоединиться к «Манчестер Сити» или мадридскому «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Нуньес является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на грядущее лето, так как клуб видит в уругвайце приоритетный вариант для усиления передненй линии. Ещё одним претендентом на Нунеьса считается лондонский «Арсенал».

Напомним, что Нуньес в этом сезоне забил за лиссабонскую «Бенфику» 25 голов и отдал 4 голевые передачи в чемпионате Португалии.