Стоунс и Уокер не вошли в заявку «Сити» на матч против «Уотфорда»

Защитники «Манчестер Сити» Джон Стоунс и Кайл Уокер не вошли в окончательную заявку своей команды на сегодняшний матч чемпионата Англии против «Уотфорда». Оба футболиста, судя по всему, ещё не восстановились после травмы.

Напомним, что Кайл Уокер получил травму во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Участие англичанина в полуфинале против «Реала» находится под вопросом. Также со «сливочными» из-за перебора жёлтых карточек не сыграет другой защитник «горожан» – Жоао Кансело.

Поединок между «Манчестер Сити» и «Уотфордом» стартует сегодня в 17:00 по московскому времени.