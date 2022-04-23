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Стоунс и Уокер не вошли в заявку «Сити» на матч против «Уотфорда»

23 Апреля 2022 • 15:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
Через 0 ч. 15 мин.

Защитники «Манчестер Сити» Джон Стоунс и Кайл Уокер не вошли в окончательную заявку своей команды на сегодняшний матч чемпионата Англии против «Уотфорда». Оба футболиста, судя по всему, ещё не восстановились после травмы.

Напомним, что Кайл Уокер получил травму во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Участие англичанина в полуфинале против «Реала» находится под вопросом. Также со «сливочными» из-за перебора жёлтых карточек не сыграет другой защитник «горожан» – Жоао Кансело.

Поединок между «Манчестер Сити» и «Уотфордом» стартует сегодня в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Сити Кайл Уокер Джон Стоунс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ УОТФОРД
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окончен Арсенал 3:1 Манчестер Юнайтед 2.26 3.45 3.25
23.04  17:00 Манчестер Сити ... Уотфорд 1.11 10.00 26.00
23.04  17:00 Норвич ... Ньюкасл 3.70 3.55 2.05
23.04  17:00 Лестер ... Астон Вилла 2.65 3.40 2.70
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.30 3.70 1.85
24.04  16:00 Брайтон ... Саутгемптон 2.23 3.40 3.40
24.04  16:00 Бёрнли ... Вулверхэмптон 2.90 3.10 2.70
24.04  16:00 Челси ... Вест Хэм 1.60 4.20 5.80
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16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:56 · Англия. Премьер-лига
Стоунс и Уокер не вошли в заявку «Сити» на матч против «Уотфорда»
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