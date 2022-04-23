Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ: «Нам нужно выиграть все матчи»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в битве за чемпионство, которую его команда ведёт с «Ливерпулем».

После победы над «Уотфордом» (5:1) в активе «горожан» 80 набранных очков, у «Ливерпуля» – 76, но с одним матчем в запасе.

«Победа над «Брайтоном» [в прошлом туре] дала нам возможность сыграть очередной «финал» сегодня [против «Уотфорда»], а сегодняшняя победа позволила нам сыграть в ещё одном «финале» против «Лидса» между двумя встречами с «Реалом» в Лиге чемпионов – всё просто, – заявил Гвардиола в интервью BBC Sport. – Сегодня ситуация [в чемпионской гонке] не изменилась. Мы должны выиграть все оставшиеся игры, чтобы стать чемпионами. Впереди ещё пять матчей», – заключил специалист.