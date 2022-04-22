Гвардиола похвалил «Манчестер Юнайтед» за выбор тренера

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил соперников-земляков из «Манчестер Юнайтед» за выбор тренера. По словам Гвардиолы, Эрик тен Хаг сегодня является оптимальной фигурой для «красных дьяволов». Любопытно, но и внешне тен Хаг определенно похож на Гвардиолу, да и его игровая модель также явно смахивает на то, что нравится и Хосепу.

- Достаточно посмотреть на результаты «Аякса» и все ясно. Я поздравляю «Манчестер Юнайтед» с отличным выбором. Это - специалист топ-уровня, наблюдать за работой которого очень приятно, - заявил Гвардиола, слова которого цитирует ITASportPress.