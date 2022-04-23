Жезус оформил покер в матче 34-го тура АПЛ в ворота «Уотфорда»

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не оставил шансов «Уотфорду».
Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 5:1. В составе «горожан» четыре мяча на свой счет записал бразильский нападающий Габриэл Жезус. Еще один мяч забил полузащитник Родри.
Единственный гол в составе «Уотфорда» забил Хассан Камара.
Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 80 очков и обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, у команды Юргена Клоппа на четыре очка меньше, но имеется игра в запасе.
«Уотфорд» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав 22 очка.
Протокол игры
|(1:0) Жезус Габриэль4'
|(2:0) Жезус Габриэль23'
|28'Камара Ассан (2:1)
|(3:1) Родри Эрнандес34'
|(4:1) Жезус Габриэль49'
|(5:1) Жезус Габриэль53'
Эдерсон Мораес•Канселу Жоау • 43'Диаш Рубен•Лапорт Эмерик 63' (Аке Натан ( 63') •Зинченко Александр•Фернандиньо Фернандо•Родри Эрнандес 71' (Марез Рияд ( 71') •Жезус Габриэль•Де Брёйне Кевин 57' (Гюндоган Илкай ( 57') •Грилиш Джек•Стерлинг Рахим
Фостер Бен•Нгакиа Джереми•Кабаселе Кристиан•Самир Каэтано 68' (Каткарт Крейг ( 68') •Камара Ассан•Сиссоко Мусса•Луза Имран 75' (Каембе Эдо ( 75') •Клеверли Том•Сарр Исмаила 68' (Педро Жоао ( 68') •Кинг Джошуа•Деннис Эммануэль
23 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).