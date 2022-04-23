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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус оформил покер в матче 34-го тура АПЛ в ворота «Уотфорда»

23 Апреля 2022 • 18:55 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Уотфорд
окончен

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не оставил шансов «Уотфорду».

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 5:1. В составе «горожан» четыре мяча на свой счет записал бразильский нападающий Габриэл Жезус. Еще один мяч забил полузащитник Родри.

Единственный гол в составе «Уотфорда» забил Хассан Камара.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 80 очков и обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, у команды Юргена Клоппа на четыре очка меньше, но имеется игра в запасе.

«Уотфорд» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав 22 очка. 

Протокол игры  
Манчестер Сити 5:1Уотфорд
(1:0) Жезус Габриэль4'   
(2:0) Жезус Габриэль23'   
  28'Камара Ассан (2:1)
(3:1) Родри Эрнандес34'   
(4:1) Жезус Габриэль49'   
(5:1) Жезус Габриэль53'   
Эдерсон МораесКанселу Жоау   43'Диаш РубенЛапорт Эмерик  63' (Аке Натан (  63') Зинченко АлександрФернандиньо ФернандоРодри Эрнандес  71' (Марез Рияд (  71') Жезус ГабриэльДе Брёйне Кевин  57' (Гюндоган Илкай (  57') Грилиш ДжекСтерлинг Рахим
Запасные: Силва БернардуФоден ФилПалмер КоулИган-Райли КонрадСтеффен ЗакариМбете-Тату Люк
Фостер БенНгакиа ДжеремиКабаселе КристианСамир Каэтано  68' (Каткарт Крейг (  68') Камара АссанСиссоко МуссаЛуза Имран  75' (Каембе Эдо (  75') Клеверли ТомСарр Исмаила  68' (Педро Жоао (  68') Кинг ДжошуаДеннис Эммануэль
Запасные: Гослинг ДэнТрост-Эконг ВиллиамСема КенБаа КвадвоМасина АдамН'Кулу НиколяБахманн Даниэль
23 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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окончен Арсенал 3:1 Манчестер Юнайтед 2.03 3.60 3.60
окончен Манчестер Сити 5:1 Уотфорд 1.12 8.50 24.00
окончен Норвич 0:3 Ньюкасл 3.50 3.30 2.20
окончен Лестер 0:0 Астон Вилла 2.95 3.25 2.50
Идет 36 минута Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 4.05 3.75 1.88
24.04  16:00 Брайтон ... Саутгемптон 2.23 3.40 3.40
24.04  16:00 Бёрнли ... Вулверхэмптон 2.90 3.10 2.70
24.04  16:00 Челси ... Вест Хэм 1.60 4.20 5.80
24.04  18:30 Ливерпуль ... Эвертон 1.21 7.20 14.00
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