Жезус оформил покер в матче 34-го тура АПЛ в ворота «Уотфорда»

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не оставил шансов «Уотфорду».

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 5:1. В составе «горожан» четыре мяча на свой счет записал бразильский нападающий Габриэл Жезус. Еще один мяч забил полузащитник Родри.

Единственный гол в составе «Уотфорда» забил Хассан Камара.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 80 очков и обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, у команды Юргена Клоппа на четыре очка меньше, но имеется игра в запасе.

«Уотфорд» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав 22 очка.