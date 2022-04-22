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«Манчестер Сити» выставил Жезуса на трансфер

22 Апреля 2022 • 18:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Уотфорд
1.11 9.00 26.00
Через 21 ч. 53 мин.

«Манчестер Сити» принял решение выставить своего нападающего Габриэля Жезуса на трансфер. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, «горожане» намерены избавиться от футболиста ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на трансфер Жезуса является каталонская «Барселона». Также среди числа заинтересованных клубов находились туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

Напомним, что «Манчестер Сити» сейчас находится на грани подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Из-за этого «горожане» хотят продать Жезуса, чтобы слегка разгрузить зарплатную ведомость.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Жезус
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