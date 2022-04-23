Жезус оформил хет-трик и отдал ассист в матче с «Уотфордом»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус оформил хет-трик и голевую передачу в домашнем матче чемпионата Англии против «Уотфорда». Спустя 20 секунд после старта второго тайма бразилец заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Этот хет-трик стал для бразильца первым с момента дебюта за «Манчестер Сити» в январе 2017 года. Напомним, что в последнее время Жезуса активно связывают с уходом из стана «горожан». Главный претендентом на нападающего является лондонский «Арсенал», который, по слухам, уже согласовал контракт с футболистом.

Действующее соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.