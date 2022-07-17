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Первая лига

​Фанату «Рубина» сломали палец работники стадиона

17 Июля 2022 • 19:21 Комментировать
Рубин
2:0
Родина Москва
2-й тайм

В воскресенье «Рубин» проводит матч первого тура Первой лиги против «Родины». По ходу игры на трибуне в Казани произошёл конфликт. В результате потасовки стюарды сломали палец фанату «рубиновых». В настоящий момент мужчина ждёт медиков скорой помощи, передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что «Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу по итогам прошлого сезона. Теперь команда Леонида Слуцкого будет стараться вернуться в элитный футбольный дивизион.  

После первого тайма «Рубин» обыграл «Родину» с минимальным счётом 1:0 благодаря голу с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин
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окончен Велес Москва 2:1 Балтика
Идет 66 минута Рубин 2:0 Родина Москва 1.38 4.70 7.60
Идет 72 минута Волгарь 1:0 Акрон 3.05 3.20 2.31
Идет 71 минута Арсенал Тула 2:2 СКА-Хабаровск 1.87 3.55 3.95
Идет 28 минута Шинник 0:1 Краснодар-2 2.14 3.50 3.15
Идет 28 минута ФК Кубань 0:0 Уфа 3.70 3.45 1.96
18.07  20:00 Алания ... Махачкала
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Сегодня, 17 Июля
19:21 · Россия. Первая лига
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