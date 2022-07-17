​Фанату «Рубина» сломали палец работники стадиона

В воскресенье «Рубин» проводит матч первого тура Первой лиги против «Родины». По ходу игры на трибуне в Казани произошёл конфликт. В результате потасовки стюарды сломали палец фанату «рубиновых». В настоящий момент мужчина ждёт медиков скорой помощи, передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что «Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу по итогам прошлого сезона. Теперь команда Леонида Слуцкого будет стараться вернуться в элитный футбольный дивизион.

После первого тайма «Рубин» обыграл «Родину» с минимальным счётом 1:0 благодаря голу с пенальти.