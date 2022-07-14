Азмун решил не сочувствовать «Рубину»

Иранский нападающий Сердар Азмун после зимнего расставания с питерским «Зенитом» совершенно перестал следить за российским футболом. Для него стало новостью, что его бывший клуб «Рубин» вылетел в ФНЛ. А узнав, он решил не сочувствовать казанскому клубу - по словам Азмуна, в «Рубине» плохо поступили с ним и он не испытывает сожаления в связи с произошедшим.

- Серьезно? «Рубин» вылетел в Первую лигу? Я не знал. Не, не знал. «Рубин» в своё время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине». Мне без разницы, вылетел он в Первую лигу или нет, - пояснил Азмун в интервью Sport24.

Азмун выступал за «Рубин» в период с 2013 по 2016 год, а также в период 2017/2018.