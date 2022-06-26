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В «Рубине» назвали главный фактор успеха казанского клуба на трансферном рынке

26 Июня 2022 • 09:52 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, какое влияние на трансферную компанию казанского клуба оказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Он в свой отпуск включался в переговоры по всем нашим новичкам, даже приезжал вместе со мной и Рустемом Фидаевичем Саймановым на переговоры, проводили встречи с потенциальными новичками в Москве и Казани, общался с ними по телефону», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

Яровинский отметил, что такая сильная вовлечённость главного тренера в процесс имела огромное значение в переговорных процессах. Именно из-за этого фактора, по мнению спортивного директора, некоторые футболисты решили перейти в «Рубин», а не в клубы РПЛ, которые тоже ими интересовались.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не сумев сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Яровинский
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