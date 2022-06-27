Бывший защитник «Рубина»: «Игнатьев не дружит с режимом, но перспективы у него есть»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал уход нападающего Ивана Игнатьева из казанской команды.

Попов заявил, что считает Игнатьева талантливым футболистом, который ещё не вырос.

«Он ведёт себя как ребёнок, не дружит с режимом. Это можно остановить в одночасье, но, видимо, момент не настал. Если Игнатьев талантливый, у него ещё есть перспективы стать хорошим футболистом», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Экс-футболист считает, что 23-летнему форварду необходимо спуститься с небес на землю и начать всё с нуля.

Игнатьев защищал цвета «Рубина» с 2019 года. Всего в составе казанцев нападающий забил три гола и отдал столько же результативных передач в 40 проведённых матчах. Вторую часть минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в «Крыльях Советов», забив один мяч в пяти встречах.