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Агент: «Игнатьев выберет не ту команду, которая предложит больше денег»

29 Июня 2022 • 13:12 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, 27 июня стало известно о том, что «Рубин» и Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

По мнению Агузарова, «Рубин» оказался неподходящей командой для футболиста, поэтому при выборе нового места работы Игнатьев будет руководствоваться не размером зарплаты.

«Предложения от клубов, конечно, есть, но окажемся мы не в той команде, которая предложит больше денег, а там, где я буду отчётливо видеть и понимать, что в Игнатьева верят, там, где он сможет реанимировать свою карьеру», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Вторую часть минувшего сезона 23-летний нападающий провёл в составе «Крыльев Советов». За самарцев Игнатьев успел отыграть пять матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Иван Игнатьев
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РУБИН РОДИНА МОСКВА
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