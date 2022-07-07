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В «Юргордене» высказались о будущем Хакшабановича эксклюзив

07 Июля 2022 • 14:37 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Пресс-атташе шведского клуба «Юргорден» Олле Арнелл высказался о будущем полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича.  

Напомним, весной нынешнего года черногорец приостановил контракт с казанским клубом и перешёл в «Юргорден», за который провёл 11 матчей, забив два гола и отдав столько же результативных передач.

«Сейчас Сеад Хашкабанович является свободным агентом, согласно решению УЕФА. Его контракт с «Юргорденом» завершился 30 июня. Конечно, мы надеемся продолжить с ним сотрудничество и в следующем сезоне. Но в нем заинтересовано много команд, он прекрасный игрок. Посмотрим, что произойдет в дальнейшем, сейчас ситуация обстоит именно так», — заявил Арнелл в разговоре с «Евро-Футбол.ру».

Действующий контракт Хакшабановича с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Черногории в 5,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Юргорден Рубин Сеад Хакшабанович
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