«Рубин» расторг контракт с Игнатьевым

«Рубин» расторг контракт с нападающим команды Иваном Игнатьевым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игнатьев перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в декабре 2019 года, подписав контракт до 2024 года. Всего в составе казанцев форвард провёл 40 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Вторую часть минувшего сезона 23-летний Игнатьев провёл в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. За самарскую команду нападающий провёл пять встреч, забив в них один гол.