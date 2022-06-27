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«Рубин» расторг контракт с Игнатьевым

27 Июня 2022 • 11:14 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

«Рубин» расторг контракт с нападающим команды Иваном Игнатьевым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игнатьев перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в декабре 2019 года, подписав контракт до 2024 года. Всего в составе казанцев форвард провёл 40 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Вторую часть минувшего сезона 23-летний Игнатьев провёл в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. За самарскую команду нападающий провёл пять встреч, забив в них один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Иван Игнатьев
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