Хван Ин Бом продолжит выступления за «Сеул»

Мы уже сообщали о том, что корейский полузащитник Хван Ин Бом решил не возвращаться в казанский «Рубин», который без него вылетел во вторую лигу российского чемпионата. Он отказался сделать это, несмотря на действующий еще год контракт.

А сейчас стало известно, что 25-летний игрок останется в составе «Сеула» и продолжит выступления у себя на родине, в Южной Корее. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Хван Ин Бом появился в «Рубине» летом 2020 года, подписав трехлетний контракт с клубом. Свой первый гол в составе российского клуба он забил уже во втором своем матче, отличившись в игре Кубка России.