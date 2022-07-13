«Крылья Советов» могут усилиться нападающим «Рубина»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «КП Самара».

Ранее появилась информация, что интерес к белорусскому форварду проявляют сразу два клуба РПЛ.

В минувшем сезоне 24-летний Лисакович провёл в составе «Рубина» 12 матчей, забив шесть голов и отдав две результативные передачи. Также он защищал цвета «Локомотива», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами в 21 проведённой игре за «железнодорожников».

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ казанцы не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, поэтому следующий сезон «Рубин» проведёт в Первой лиге.