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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» могут усилиться нападающим «Рубина»

13 Июля 2022 • 17:08 Комментировать
Рубин
...
Родина Москва
17.07 18:00

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «КП Самара».

Ранее появилась информация, что интерес к белорусскому форварду проявляют сразу два клуба РПЛ.

В минувшем сезоне 24-летний Лисакович провёл в составе «Рубина» 12 матчей, забив шесть голов и отдав две результативные передачи. Также он защищал цвета «Локомотива», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами в 21 проведённой игре за «железнодорожников».

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ казанцы не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, поэтому следующий сезон «Рубин» проведёт в Первой лиге.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Виталий Лисакович Трансферы футбола - лето 2022
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