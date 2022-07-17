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Первая лига

«Родина» арендовала полузащитника «Спартака»

17 Июля 2022 • 17:50 Комментировать
Рубин
1:0
Родина Москва
2-й тайм

Полузащитник молодёжной команды «Спартака» Никита Трапицын пополнил состав «Родины». Об этом «красно-белые» сообщили в социальных сетях.

Срок аренды составит один сезон. Отмечается, что «Родина» получила право выкупа на 19-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Молодежного первенства Трапицын принял участие в 24 встречах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет сто тысяч евро.

В первом туре Первой лиги «Родина» сыграет с «Рубином» сегодня, 17 июля. Начало матча в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Родина Москва Никита Трапицын
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окончен Велес Москва 2:1 Балтика
Идет 50 минута Рубин 1:0 Родина Москва 1.38 4.70 7.60
Идет 56 минута Волгарь 1:0 Акрон 3.05 3.20 2.31
Идет 55 минута Арсенал Тула 2:2 СКА-Хабаровск 1.87 3.55 3.95
Идет 12 минута Шинник 0:0 Краснодар-2 2.14 3.50 3.15
Идет 12 минута ФК Кубань 0:0 Уфа 3.70 3.45 1.96
18.07  20:00 Алания ... Махачкала
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Сегодня, 17 Июля
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