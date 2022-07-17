«Родина» арендовала полузащитника «Спартака»

Полузащитник молодёжной команды «Спартака» Никита Трапицын пополнил состав «Родины». Об этом «красно-белые» сообщили в социальных сетях.

Срок аренды составит один сезон. Отмечается, что «Родина» получила право выкупа на 19-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Молодежного первенства Трапицын принял участие в 24 встречах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет сто тысяч евро.

В первом туре Первой лиги «Родина» сыграет с «Рубином» сегодня, 17 июля. Начало матча в 18:00 по московскому времени.